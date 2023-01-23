『GALERIE VIE コットンウールギャバジン カラーレスショートコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 10時 56分に出品され05月03日 10時 56分に終了予定です。即決価格は22,807円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 現在も販売中の商品です!サイトにてご覧くださいませ☺️いま時期～冬にかけてオススメです。



TOMORROWLANDトゥモローランド

GALERIE VIE，ギャルリー ヴィー，



TOMORROWLAND，トゥモローランド

商品名:コットンウールギャバジン カラーレスショートコート

秋冬もののコートです。

79200円



カテゴリ:ジャケット/アウター>ノーカラーコート

ブランド品番:23084108002

素材:表地：コットン55％ ウール45％ 裏地：コットン キュプラ

原産国:日本

カラー:ベージュ

サイズ:FREE



今年の春頃にTOMORROWLANDにて購入いたしましたが、未使用のまま保管していました。タグ付き。試着のみ。

新品ですが自宅保管していましたので、細かなことが気になる方には購入をお控えくださいませ。クローゼットにて保管していました。



⭐洗練された外観と上質な質感が調和した特別な雰囲気のあるアウターシリーズ。

柔らかなコットンと保湿性と通気性に優れたウールによって寒い時期でも快適な温かさで過ごせる着心地の良さが魅力です。

ギャバジン織りでしっかりと織り上げることで生地に耐久性があり、長い期間にわたって形状を保ち、色褪せや摩擦に強いのも特徴です。

ショートコートはたっぷりとした分量感でリラックスムード漂う一着。

やや太めのスリーブなのでオーバーサイズのニットと合わせてもすっきりと着用いただけ、スタイリングにほど良い抜け感をプラスしてくれます。

裏地付きで着脱しやすいのも嬉しいポイント。

シャープでありながらも柔らかな印象があり、エレガントでスタイリッシュな着こなしが決まるアイテムです。



【実寸】

FREE:身幅53 着丈74 ゆき80 重量(g)915



※ZOZOTOWN独自の方法により採寸しております。



◽発送

宅急便。

輸送中にできるシワはお許しくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ギャルリーヴィー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ GALERIE

VIE



コットンウールギャバジン

カラーレスショートコート