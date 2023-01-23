『yeezy gap ダウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 03時 32分に出品され04月09日 03時 32分に終了予定です。即決価格は15,500円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 yeezy gap コラボのpuffer jacket です。

2回ほど着用しました。

系統が変わったため、出品させていただきます。





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: イージーギャップ

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