『襟元ビジュー付 エレガントコート♪【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 20時 01分に出品され04月01日 20時 01分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 襟元にビジューの施された華やかエレガントコートです。生地も肉厚で縫製もしっかり細身のシルエットなのでデートやお出かけスタイルにバッチリ！このコート1枚で品良くエレガントな印象になれます。

日本サイズは9号程度。しっかりした縫製で基本の細身のAラインシルエットなので、ずっと使って頂けます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 襟元ビジュー付

エレガントコート♪