『bape Pharrell着 レザーダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 23時 53分に出品され04月04日 23時 53分に終了予定です。即決価格は22,389円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アベイシングエイプ

オールドスクール レザーダウンジャケット S



ファレルウィリアムスも着用していた超レアカラーです。

カウレザーの商品です。

当時、オークションでかなり高値で落札しました。

経年劣化によるレザーの色落ちが全体にあります。画像確認お願い致します。着用機能は問題ありません。Ｔシャツ一枚に羽織って充分暖かいです。古着にご理解のある方のみご購入お願いいたします。



着丈 70cm(背面全長)

身幅 58cm(脇下間)

素人採寸です。多少の誤差はご容赦ください。



カラー···パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ bape

Pharrell着

レザーダウン