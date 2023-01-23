『新品◆入手困難▼保証書付★プロトレック⬛︎ PRG-270-1AJF ◎ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 02時 33分に出品され04月22日 02時 33分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品レビューで大人気だったにも関わらず、既に生産終了となってしまったブラックモデル！

入手困難で激レアとなった逸品です。

しかも、新品未使用！そして保証も1年付いております！



たまたま、店頭で通りがかったところ、目立ちにくいところに展示されていたため、運良く手に入れることが出来ました！

保証書レシートを見ていただければ一目瞭然ですが、購入したばかりです。



もちろん在庫は残り1本のみですので、即購入していただいた方を優先します。

是非コレクションにいかがでしょうか。





◆この商品について◆



セット内容:本体・取扱説明書・保証書(1年あり)

日常生活用強化防水:10BAR

光を動力に変え、各種機能を安定駆動させるタフソーラー搭載。

方位・高度・気圧・温度を計測可能なトリプルセンサー

特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせ、気圧傾向インフォメーションアラーム

耐低温仕様(-10℃)





◆商品紹介◆

ソーラー充電システム「タフソーラー」搭載の「プロトレック」から、新開発『トリプルセンサーVer.3』を搭載したモデルが登場。

今回のモデルは、従来のトリプルセンサーモデル(PRG-110)に比べ、高度計測は計測間隔を5秒から1秒(最初の3分間のみ)に短縮、計測単位は5mから1mに向上。

方位計測はセンサーの省電力化により連続計測時間を20秒から60秒に延長。

この進化した計測機能とタフソーラー/10気圧防水といった基本性能を組み合わせることで、刻々と状況が変化する過酷なアウトドアシーンでの使用に堪えうるスペックを実現。

また、グローブ着用時でもワンプッシュで各機能が計測可能な大型ダイレクトボタンを搭載し、実用性も向上。

更に、過去の気圧傾向分析に基づき、気圧の急降下や急上昇など注目すべき変化があった場合にはアラームで告知。

気圧傾向インフォメーションアラームを搭載。

気が付きにくい気圧の変化を素早く把握することが可能。

計測機能ありの実用性を追求したプロトレックの誕生。



モデル名···CASIO カシオ

PROTREK プロトレック



型番…PRG-270-1AJF ブラックモデル



バンド···シリコン・ラバー系



文字盤の色···ブラック系



ムーブメント···タフソーラー充電式 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: プロトレック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 新品◆入手困難▼保証書付★プロトレック⬛︎

PRG-270-1AJF

◎ブラック