『定価5.7万 マリテフランソワジルボー ウール ダッフルコート M グレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 05時 34分に出品され03月30日 05時 34分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■ 商品名 MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD ウール ダッフルコート



●サイズ M



●定価 ¥57,750-



●商品実寸



■ 着丈 約83ｃｍ(背面にて計測)

■ 袖丈 約65.5ｃｍ

■ 肩幅 約45ｃｍ

■ 身幅 約51ｃｍ(脇下にて計測)



※素人採寸となります。ご了承下さいませ。



マリテフランソワジルボーのダッフルコートです。

ウールを使用したしっかりとしたボディは保温性があり、重みもございます。

当ブランドらしい凝った作りのトグルボタン。

内側のブルーのパイピングもさりげない拘りを感じます。

落ち着いたグレーカラーですので、オシャレ使いにもビジネスシーンにも、様々なコーデに取り入れて頂きやすくなっております



若干の使用感はあるものの目立つ難も無くまだまだ使用頂けるお品です。



※当方は素人撮影となり、撮影時の光の関係上、汚れや色ムラに見えてしまう場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マリテフランソワジルボー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価5.7万

マリテフランソワジルボー

ウール

ダッフルコート

M

グレー