『極美品 ナノユニバース×西川ダウン リアルファー ダウンジャケット M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 03時 37分に出品され03月24日 03時 37分に終了予定です。即決価格は10,904円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用回数少なくとても綺麗なお品です。

軽くて暖かいので一つあれば重宝するコートです。お色はくすみカラーのブラウンベージュですので着る物を選びません。定価はお高いので大変お得だと思います☆



⭐️フォロワー様割引があり10000円以上ですと500円引きになります。詳しくはプロフィールをご覧くださいませ♪

⭐️送料等もふまえ極力妥当な金額で出品しているつもりですが価格のご相談もお気軽にコメントなさってくださいね♪出来る限り頑張らせていただきます☆



【ブランドの特徴】

ナノユニバース×西川ダウンは、高品質なダウンジャケットを提供するブランドで、スタイリッシュなデザインが特徴です。



【デザインと機能性】

このダウンジャケットは、ブラウンの色合いとファー付きフードが特徴で、寒い季節に最適です。2つの前ポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



【素材と暖かさ】

ダウン・フェザー素材を使用しており、軽量でありながら非常に暖かいです。冬の必需品としておすすめです。



- ブランド: ナノユニバース×西川ダウン

- 色: ブラウンベージュ

- 素材: ポリエステル・ナイロン・ダウン・フェザー・毛・ポリウレタン・チャイニーズラグーン※写真9参照

- フード: ファー付き

※ファー部分取り外し可能

- ポケット: 前ポケット× 2

-サイズ 38 M相当

肩幅 約38㎝

身幅 約50㎝

着丈 約83㎝

袖丈 約60㎝



※他にもお洋服類を出品中です。ぜひご覧くださいませ♪

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#kawasemicloset



ナノユニバース

nano UNIVERSE

西川ダウン

ダウンジャケット

ダウンコート

ダウン

フェザー

チャイニーズラグーン

ファー付きフード

Mサイズ

38

防寒対策

保温性

ブラウンベージュ

くすみカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品 ナノユニバース×西川ダウン リアルファー ダウンジャケット M