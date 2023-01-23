『ENDS and MEANS Sanpo Jacket【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 23時 54分に出品され03月22日 23時 54分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 まず始めにプロフィールご覧下さい。

希望価格による値下げは行いませんのでご了承下さい。



エンズアンドミーンズの散歩ジャケットです。

サイズはS

モデル名Sanpo Jacket

色はベージュ

定価は52800円でした。



表地 cotton60% nylon40%

裏地 polyester100%



ENDS and MEANS（エンズ アンド ミーンズ）定番のサンポジャケットです。



撥水性のあるコットンナイロン素材のパーカーです。



60/40（ロクヨン）クロスを使用。



シャリ感がありしっかりとした素材感です。



防水加工が施されており、撥水性に優れています。



裏地にはポリエステル素材を使用しています。



フロントのマチ付きポケットは大きく、サイドから手が差し込め、ハンドウォーマーにもなっています。



バックサイドには右側から手を差し込めるバックポケットが、さらにスナップ開閉の大きな内ポケットも付いています。



フードとウエスト、裾にドローコードがあり、悪天候のときには大活躍。



また、大きめのフードは、雨雪を防ぎつつ視界を確保してくれるデザインとなっています。



フロントはダブルジップ、ファスナーとスナップボタンで開閉する二重構造です。



袖口はスナップボタン付き、肘には同素材のパッチ付きです。



機能性・防寒性に富んだ一枚、インナーにニットやキルティングベストなどを着込めば、あたたかく過ごしていただけます。



他にも色々出品していますのでよろしければご覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エンズアンドミーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ENDS

and

MEANS

Sanpo

Jacket