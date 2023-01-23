『山下工芸 錦朱金プラチナ 玉繋ぎ三品盛 小 20.5×10.1×2.0cm 16055990【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 02時 05分に出品され04月24日 02時 05分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※リサイクル梱包材を使用し、発送する場合があります。

サイズ:20.5×10.1×2cm

生産国:日本