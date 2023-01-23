『【美品】 カナダグース マッケンジー Ｓサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 14分に出品され03月12日 15時 14分に終了予定です。即決価格は23,919円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 5年前に新潟古町にあるセレクトショップで購入しました。

カナダグースの中でも珍しいタイプのロングコートです。

スタイルよく見えるデザインです。クリーニング済みです。

数回着用していますので多少の使用感はあります。

ご理解ある方ご購入お願い致します。

見たい部分ありましたらコメントください。





日本で展開するレディスモデルの中で、最も着丈の長い「Mackenzie（マッケンジー）」 。

日本人女性の体型に合わせた、タイト＆ナローフィットの美しいシルエットが特徴。

ポケットも目立ちにくいデザインとなっていて、綺麗めなデザインです。

スナップボタンで開閉できるサイドベントを備えていて、裾周りのもたつきを解消し、動きやすいデザイン。後ろ姿もすっきり美しい印象になりますよ。

腰まで覆ってくれる着丈のコートは防寒性もばっちり。

軽くて暖かく、これ一枚で冬を乗り切ることができる万能アウターです。



元々、Shelburneというモデルがあり日本人の体型などに合わせてカスタマイズされたのがMACKENZIEです。



カラー···ネイビー

着丈···ロング



商品のすり替え防止の為、返品は受け付けません。

ご了承お願い致します。



モデル···MACKENZIE PARKA



サイズ···S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】 カナダグース マッケンジー Ｓサイズ