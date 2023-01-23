『A BATHING APE エイプ ゲイリー・パンターダウンジャケット Ｌサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 17時 35分に出品され04月17日 17時 35分に終了予定です。即決価格は19,350円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 A BATHING APE

アベイシングエイプ・コレクション



ゲイリー・パンター デザイン

2004 発表

（※ ゲイリー・パンターは、アメリカにおける偉大なクリエイティブ・アーティストの一人です。パンク雑誌『SLASH』のイラストレーターなどで知られています。）



サイズ ：Ｌ



カラー ：ブルー



左腕にゲイリー・パンターのロゴが入っています。（写真⑤）



ポケットは、マジックテープ式で物を入れる部分と横から手を入れられる部分の２箇所あります。（写真の10枚目と11枚目をご覧ください。）



中綿がしっかりしており、暖かくボリューミーなダウンジャケットです。

機能性にも優れているので是非この時期にお買い求めください。



【 サイズ 】

着丈 約 71cm

肩幅 約 49cm

袖丈 約 67cm

身幅 約 58cm

平置き状態での素人採寸ですので正確ではない事をご了解ください。



【 素材 】

表地 ナイロン 100%

裏地 ポリエステル 100%

中詰物 ダウン 80%

フェザー 20%



APEのショップで購入、２回着用しただけでクリーニングして衣装ケースに保管していました。

商品の状態は全体的に綺麗です。

目立った汚れや傷、破損はございません。

⚠️ 写真撮影後にクリーニング済みです。



コンパクトに折って発送させていたします。

開封後に多少シワが出来る場合がございますので、ご了解ください。



どうぞ宜しくお願い致します。



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ A

BATHING

APE

エイプ ゲイリー・パンターダウンジャケット Ｌサイズ