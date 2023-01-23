『16aw John Undercover レザー切替ダウンスタジャン size3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 00時 37分に出品され03月14日 00時 37分に終了予定です。即決価格は26,795円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 John Undercover レザー切替ダウン スタジャン

JUR4201



サイズ 3(L相当)

肩幅 46

身幅 58

袖丈 63.5



カラー ブラック



定価¥88,000



新品、未使用

この状態のものはまずないかと思います。



Undercover らしいレザーとダウンの切り替えが

かなり格好良いです。





断捨離のため、コレクションを整理しています。

大事にしてくれる方、よろしくお願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アンダーカバー カラー: ブラック系/グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 16aw

John

Undercover

レザー切替ダウンスタジャン

size3