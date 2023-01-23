『COACH × DISNEY クラッチ / ショルダー 2way グラブタン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 57分に出品され03月21日 11時 57分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ディズニーとコーチのコラボバッグです。

クランチバッグとショルダーバッグの2wayバッグです。



ディズニーアニメーターたちが描いた、いたずらっ子で個性的なミッキーマウスをあしらったアイテムが2016年から販売されました。



カラーによってイラストが異なり、バッグの裏表でミッキーが違った表情をみせてくれています。

その中の一つ、ブラウン系のバッグです。



グラブタンレザーを使用しています。

野球のグローブの革で、

その誕生は1962年まで遡り、コーチというブランド自身が誕生して間もないころです。



使い込むほどにどんどん革が柔らかく、そして手に馴染んできます。



目立った傷や汚れはありませんが、紐の裏側に写真16の様な傷があります。

一番短くした位置の傷です。



平置きで

高さ 12.5cm

横幅 19.5cm

マチ 4.5cm

ショルダー紐の長さ 133cm

クラッチ紐の長さ 18cm

素人採寸です。



中古品にご理解いただけたらと思います。







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#クラッチバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

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レディース

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