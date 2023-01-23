『ジャーナルスタンダード LASKA ダウンジャケット ネイビー Sサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 12時 42分に出品され05月08日 12時 42分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



以下が商品の詳細です。



○ブランド

ジャーナルスタンダード



○アイテム

ジャーナルスタンダード LASKA ダウンジャケット ネイビー Sサイズ



○サイズ



Sサイズ

肩幅45cm

身幅52cm

袖丈58cm

着丈72cm



若干の誤差はご容赦ください。

平置き実寸。 着画はお断りいたします。



○状態

中古品とはなりますが、明らかな使用感はありません。傷、破れなどはなくまだまだお使いいただける商品です。



○カラー

ネイビー



○素材

リネン 100%



○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

その他ネット購入

不要になった私物 など



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





ご質問がありましたらお気軽にご連絡下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジャーナルスタンダード LASKA

ダウンジャケット ネイビー Sサイズ