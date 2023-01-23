『BURBERRY BLACK LABEL スプリング トレンチコート L 匿名【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 00時 49分に出品され03月20日 00時 49分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド名】

BURBBRRY BLACK LABEL バーバリー ブラックレーベル



【商品名】

**スプリング トレンチコート**



【デザイン】

細身のラインになっているのでジャケットとしてコーディネート出来るのがお洒落ですね。バーバリーはコートの質感や耐久性が強い事で、長い間親しまれてきました。 そんなバーバリーから生まれたブラックレーベルは、本来のバーバリーの良さを受け継いだ新しい風です。これから春にかけて活躍するトレンチコートです。



【サイズ】

表記サイズ：L

肩幅 47cm

袖丈 61cm

身幅 52cm

身丈 86cm

平置き実寸。

トルソーのサイズ（肩幅41cm、胸囲94cm、胴回り90cm）

着画はお断りいたします。



【色】

ブラック



【素材】

本体：綿 裏地：キュプラ、ポリエステル



【状態】

使用感はあるものの特に目立った傷や汚れなどなくまだまだご着用いただけます。

※あくまで中古品なので、ご理解したうえで写真をよくご覧になり、ご購入下さいませ。



【類似ブランド】

アクアスキュータム - Aquascutum

マッキントッシュ - Mackintosh

ジョン スメドレー - JOHN SMEDLEY

マルベリー - Mulberry

ポール・スミス - Paul Smith

ヴィヴィアン・ウェストウッド - Vivienne Westwood

トップショップ - TOPSHOP

プライマーク - Primark



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



【備考】

■ 値下げ交渉

■ 状態に関する質問

■ おまとめ購入値引き

これらをご希望の方はお気軽にコメントください。



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#Black_Diamond_shopのBURBERRY_BLACK_LABEL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

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スプリング

トレンチコート

L

匿名