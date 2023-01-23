『限定値下げ モンクレール レディース ダウンジャケット レッド ハンガー付き S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 07時 19分に出品され03月20日 07時 19分に終了予定です。即決価格は18,480円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品説明／状態

モンクレールダウンジャケット

着用回数2回

写真ではわかりづらいですが少し黒ずんだ部分あり(写真15枚目)

金具少し剥がれあり（写真16枚目）

着用回数も少なく上記以外は綺麗な状態かと思います



■ブランド/メーカー

モンクレール



■サイズ 0（Sサイズ）



■カラー

レッド



フードあり（取外し可）

ハンガー付きで発送いたします

●商品は中古商品になります●

＊古着ですので、多少の毛玉、シミ、シワ、毛羽立ち、織りキズなどのご理解のある方のみご購入よろしくお願いいたします。

＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

お使いの端末や使用環境によって、若干色味が違って見える場合がございます。

＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございます。

・あくまで個人管理のため多少の折り皺がある場合もございます。

・発送は簡易梱包になりますので、衣類などは畳み皺ができることがあります。ご了承ください。 ・交渉中でも即購入の方が優先となりますので、ご了承ください。

・なお、すり替え防止のため、返品交換はお受け出来かねますのでご了承ください。





#モンクレール #レッド #レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 限定値下げ モンクレール レディース ダウンジャケット レッド ハンガー付き S