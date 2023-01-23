『M(US)L(JP位)トミーヒルフィガー2層レイヤーゴアテックス級耐水ジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 07時 19分に出品され04月11日 07時 19分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★ すべて送料無料 ★★

・大きいサイズに強い！

・難解な海外サイズを日本サイズで提案！

→ぴったりサイズがすぐ分かる！

・他にはない1点物！限定レア多数！その訳は・・

1987年 アメリカにあこがれ渡米

ヴィンテージバイヤーとして活躍！

目利きに自信あり！

国内販売30年 ネット販売24年の実績！

★★ お客様の声 ★★

・ビッグサイズが豊富で嬉しい！

・画像が多く細部までよく分かる！

・連絡発送が早い！丁寧で安心！

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■アメリカのトミーヒルフィガー直営店で購入した新品です。



■ブランド：TOMMY HILFIGER (新品 未使用)



■サイズ表示：M (USサイズ）→日本サイズのL～位相当

※この商品のタイトルは日本サイズ相当(あくまでも参考)で表現しています。

※必ず肩幅身幅など実寸をご参照、比較等の上ご検討下さい。

※適合サイズの判断はご自身でお願いします。



■実寸サイズ約

肩幅50cm 袖丈64.5cm 身幅61cm(脇下左右の直線ライン)着丈71cm



カラー：BLACK



素材：SHELL100％ NYLON

FILLER 100％POLYESTER



■アメリカのトミーヒルフィガー直営店で購入した新品です。



生地は防水防風性に優れキズや磨耗に強いナイロン素材。

4方向への伸縮性にも優れ着心地はバツグン。



身頃前後とフード内側まで全てが毛足の長いに起毛仕様。

内側は極細ファイバーを注入した「PRIMALOFT」と言われる構造で、

リアルダウン同様の保温除湿性能を発揮します。



フロントファスナーは止水テープで雨の侵入をシャットアウト。

フロント両サイドに止水テープファスナーポケット付き。

内側にポケット付き。



左胸にファラッグ刺繍入り。

左腕にTOMMY HILFIGERとのラバー製フラッグワッペン付き。

身開き前立てにHILFIGERのはグラッグテープでモールディングされています。



各ファスナーノブにHILFIGER白刻印入りのラバー製引き手付き。

内側襟台にトリコロールカラーテープのハンガーループ付き。

フードは前面とを2箇所のドローコードで絞る事ができます。



日本未発売！探しても見つからない



入手困難なUSA限定モデルです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ M(US)L(JP位)トミーヒルフィガー2層レイヤーゴアテックス級耐水ジャケット