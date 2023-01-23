『【激レア】希少 L.L.Bean トートバッグ アイボリー / ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 04分に出品され03月31日 17時 04分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

L.L.Beanは、耐久性と実用性を兼ね備えた製品で知られるブランドです。このトートバッグは、長年の使用に耐える設計がされています。



【多用途なデザイン】

アイボリーとネイビーの配色は、カジュアルからビジネスまで幅広いシーンで活躍します。大きなサイズは、日常の必需品をしっかり収納できます。



【快適な持ち運び】

ダブルハンドルは持ちやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。キャンバス素材は軽量でありながら、強度も兼ね備えています。



- ブランド: L.L.Bean

- モデル名: Boat and Tote

- 色: アイボリー / ネイビー

- 素材: キャンバス

- ハンドル: ダブルハンドル

- 状態: 使用感あり



40年前に購入したトートバックです。

使用感がありますので写真で使用感のご確認をお願いします。



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブルー



素材···キャンバス/コットン



特徴···マチあり



限定 プレミア



サイズ

高さ17 x 幅24 x 奥行き13cm

（高さはハンドルを除く本体部分の高さです。幅、奥行きは底面の大きさです。）

ハンドルの高さ11cm

数値はすべておおよその値です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【激レア】希少 L.L.Bean

トートバッグ

アイボリー

/

ネイビー