『希少L極美品1998パタゴニア廃盤ダスパーカDASPARKAブルーリボン生産終了【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 07時 48分に出品され03月21日 07時 48分に終了予定です。即決価格は54,188円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1998 Patagonia

Mens DAS Parka

( Blue Ribbon )

"84098F8"

sizeL





【商品詳細】





・ 左肩に同素材をあてた、リペア跡がございます。( パタゴニアリペアサービスにて )

→画像 9



・ その他目立ったダメージ等はなく、超肉厚の極美品です。( プラパーツ完品 )









1998年・生産終了モデル







メンズ・DAS・パーカ







商品番号 84098 F8







カラー ブルーリボン







サイズ L



( 着丈76 肩幅58 身幅68 袖丈63cm )







MADE IN CHINA







・ 寒い中じっと待っているような時、レギュレーター製品の上に重ね着するのに最適です。



・ どんなシェルやウエアの上にも着用できるので、脱いだり着たりの手間がありません。



・ エンカプシル加工が施され、耐水性、防風性、速乾性を備えています。インサレーションには保温性に優れ、軽量なポーラガード3Dを使用。



・ ビジビリティフードはヘルメットの上にかぶることができ、ハイカラーのジッパーを閉じれば、顔はしっかりと保護ざれます。



・ Yジョイントスリーブは動きやすく、裾には調整可能なドローコードが付き、雪煙の侵入の心配がありません。



・ ツーウェイ・フロントジッパー、ジッパー式チェストポケット、インサレーションの後ろにはハンドウォーマーポケットが付き、内側のメッシュポケットには濡れた手袋を入れ、体温で乾かすことができます。







素材 ：



シェルには、繊維1本1本にエンカプシル加工が施された1.8オンス・リップストップ・ポリエステルを使用。



インサレーションには、身頃に5.3オンス・ポーラガード3D、袖に4.3オンス・ポーラガード3Dを使用。

肩幅···58cm

身幅···68cm

袖丈···63cm

着丈···76cm



カラー···ブルー



型名···ダスパーカー（Das Parka）



柄···無地系



タグ···Rマークタグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少L極美品1998パタゴニア廃盤ダスパーカDASPARKAブルーリボン生産終了