『レフラーのダウンジャケットです。ほぼ未使用です。女性の方も是非！【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 04時 19分に出品され05月09日 04時 19分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柄・デザイン···その他

カラー···グリーン

素材···コットン

季節感···冬

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M カラー: ブラック系/グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ レフラーのダウンジャケットです。ほぼ未使用です。女性の方も是非！