『SupremeTheNorthFace 800 Fill Half Zip M【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 12時 47分に出品され03月11日 12時 47分に終了予定です。即決価格は35,596円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドコラボレーション】

THE NORTH FACEとSupremeのコラボレーションによるダウンジャケットです。両ブランドのアイコニックなデザインが融合し、スタイルと機能性を兼ね備えています。



【高い保温性】

ダウン素材を使用しており、寒い季節でも暖かさを保つことができます。アウトドアや日常使いに最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルな黒色で、どんなコーディネートにも合わせやすいデザインです。フード付きで、風や寒さからもしっかりと守ります。(注.ファスナーが下まで下がらないタイプになります。被る様に着用するタイプです。)



【使用感】

2回ほど着用しましたが、かなり綺麗な美品です。4枚目の画像で載せておりますが、右袖の内側にシワの様なシミがぼんやり着いております。明るい場所では分かりますが、暗い場所では全く目立たない程度になります。



- ブランド: THE NORTH FACE x Supreme

- サイズ: M

- 色: 黒

- 特徴: フード付き、ダウンジャケット



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



コラボ名···ザノースフェイス



あくまで素人保管のため、ご理解頂ける方のみご購入をよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SupremeTheNorthFace

800

Fill

Half

Zip

M