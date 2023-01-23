『LOEWE ロエベ バイカラースカーフ アナグラムマフラー アイボリー/サンド【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 12時 25分に出品され05月08日 12時 25分に終了予定です。即決価格は11,856円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOEWE

ロエベ



バイカラースカーフ

アナグラムマフラー

ANAGRAM SCARF



アイボリー/サンド





シンプルなデザインにアナグラムがポイント。



あたたかみのあるアイボリーとサンドベージュのカラーリングも素敵で、リバーシブルでお使い頂けます。



鑑定済みの古物市場にて購入。

うすいすれはございますが、強く目立つダメージ、よごれはなく、まだまだ綺麗にお使い頂けるお品となります。

画像にてご確認くださいませ。





サイズ

28cm x 180cm



素材

ウール75% アンゴラ25%



付属品

なし

（画像のLOEWEボックスは付属しませんのでご了承くださいませ）





素材···ウール

カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ LOEWE ロエベ バイカラースカーフ アナグラムマフラー アイボリー/サンド