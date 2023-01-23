『【12月〜値上げ】 STONE ISLAND SEAMLESS DOWN ダウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 21時 08分に出品され04月28日 21時 08分に終了予定です。即決価格は57,822円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ストーンアイランド 23aw SEAMLESS TUNNEL NYLON DOWN/ダウンジャケット 791543728/M /100 ほぼ未使用 完売モデル



23AW現行モデルのシームレスナイロンダウンです。パッチ、タグの付属品がつきます。確実正規品です。



モデル名

SEAMLESS TUNNEL NYLON DOWN -TC



商品情報



一層構造の軽量ストレッチナイロンを使用したダウンジャケット。最高級の羽毛を直接充填しています。

縫製後、PFCフリーの特殊な撥水物質を加えて染色しています。

キルティング加工とガーメントダイ加工を施した、ストレッチ性のあるナイロンタフタのダウンジャケット。RDS認証ダウン。ウェビングのトリム。



・フード付きファネルネック

・双方向のフロントジッパー

・ジップポケット

・伸縮性のある裾と袖口

・袖に取り外しができるロゴパッチ

・内側にパッチポケット

・総裏地



サプライヤーカラー：NAVY BLUE

サプライヤーコード：791543728



フィル：ダックダウン90％ ダックフェザー10％

ボディ: 84% ナイロン, 16% エラスタン. ライニング: 84% ナイロン, 16% エラスタン.



購入場所: ESTNATION 六本木店



定価:17万円



ブランド：STONE ISLAND/ストーンアイランド



カラー ：ネイビー



取外し可能箇所：パッチ



表記：L

実寸：着丈73 身幅63 肩幅49 袖丈70

価格:170,500円



写真6枚目の❌印のタグは付属いたしません。



参考までにですが178cm, 76kg, XLサイズ着用の画像を添付しています。(写真7~9)



supreme c.p.company ACRONYM NIKE stone island ghost peace SHADOW PROJECT salomon arcteryx oakley and water brain dead 上杉柊平 keiju io kandy town jumadiba 着用 マッシモ・オスティ シャドウプロジェクト ゴーストピース アクロニウム



※他にもストーンアイランドのアイテムを多数取り扱っております。是非ご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【12月〜値上げ】

STONE

ISLAND

SEAMLESS

DOWN

ダウン