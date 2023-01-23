『カナダグース ダウン シャトー Sサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 54分に出品され03月15日 22時 54分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グレー



昨年、購入したものになります。

10回ほどきましたが、丁寧に着ていたために汚れ等はありません。

オフシーズンは、クリーニングに出して、暗室にて保管していました。

ライフスタイルの変化に伴い、物品の整理のため出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース ダウン シャトー Sサイズ