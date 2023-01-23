『BEARDSLY ビアズリー ニットコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 16時 32分に出品され03月03日 16時 32分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビアズリー

人気のニットコートです。



カラー：アイボリー

サイズ：フリーサイズ



購入後に一度試着してそのまま保管しておりました。

とても可愛いのですがクローゼット整理を兼ねて出品します。



店頭の最後の一点だったためどなたかが店頭でご覧になったり試着等された可能性がございます。

また自宅保管品ですので、細かい点の気になられる方はご遠慮ください。



折り畳んで発送させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。



【以下HPより】

自宅で洗えて大人気！



■アイテム

表はふわふわとした程よい起毛感のニット、裏はさらりと肌当たりのよい素材感を使用したコートが登場。

品を感じるノーカラーデザインで、ストールなどの巻物やタートルネックとのスタイリングもしやすいアイテムです。

全身のバランスを取りやすいハーフコートは小柄な方にもおすすめのひと品。



■ポイント

・インナーがもたつかず、適度にゆったりとした肌当たりの良い素材感

・気軽に羽織れる手洗い可能な嬉しいデザイン



■コーディネート

羽織りとしてはもちろん、前身頃のスナップボタンを閉めてインナーにタートルネックトップスやカットソーを重ね着しても着用可能です。

コンパクトな着丈ながら腰回りをカバーしてくれる着丈は、細身のパンツからフレアスカートまで、様々なボトムスと好相性です。

冬が深まればコートの下に着るカーディガンとしても重宝します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ビアズリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BEARDSLY

ビアズリー

ニットコート