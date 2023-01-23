『美品 GUCCI グッチ ストール スカーフ カレ ロゴ シルク グレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 12時 01分に出品され03月18日 12時 01分に終了予定です。即決価格は12,219円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラグジュアリーブランド GUCCI グッチの

正方形 シルクスカーフ カシミアフリンジストール 異素材ミックスストールです。



スカーフ、ストールの部分どちらにもGUCCIのロゴが入っており、特にストール部分は全面にロゴ入りでとてもラグジュアリーなデザインです。



しみやよごれはありませんが、小さな穴がところどころにあります。写真でお確かめ下さい。



スカーフ部分は青から白、グレーへのグラデーションで首元に巻くとなんとも言えない雰囲気がでます。



スカーフ、ストール部分どちらも生地が柔らかく肌触りがとてもよいです。



カラー...グレー

素材...カシミヤ

幅110cm

長さ110cm

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