『【希少】トッカ 2way ダウンコート リバーシブル ボアフード 水玉 XS【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 01時 45分に出品され05月06日 01時 45分に終了予定です。即決価格は10,046円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

TOCCA トッカ ダウンコート ダウンジャケット リバーシブル 2way Aライン ダブルジップ ホック・ドットボタン ボアフード付き サイズ0 XSサイズ ネイビー&グレー 水玉模様 ドット柄 オンワード樫山 エンボス加工 希少 へ





○サイズ

サイズ 0（XS相当）

肩幅35cm

身幅42cm

袖丈57cm

着丈85cm (フードを除く)



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態



目立った汚れや傷は無くとても良い状態です。まだまだ長く御使用いただけます。



◯仕様



フードは外れません。



○カラー



グレー 紺 ネイビー 灰色



○素材



表側:ナイロン55％

ポリエステル45％

中わた:ダウン90％

フェザー10％

裏側:ポリエステル88％

ナイロン12％

ボア

パイル:アクリル100％

基布:アクリル55％

ポリエステル45％





○配送



簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号:0946 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: トッカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【希少】トッカ

2way

ダウンコート

リバーシブル

ボアフード

水玉

XS