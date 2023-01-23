『マウンテンバイク 26インチ折り畳み式【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 05分に出品され03月31日 21時 05分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 折り畳み式のマウンテンバイクです



春スキー用に買いましたので余り乗ってません



ダート未使用です



21段変速



タイヤサイズ···26インチ 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>自転車本体 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

自転車本体 タグ マウンテンバイク 26インチ折り畳み式