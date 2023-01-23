『ノースフェイス バルトロライトダウンジャケット ブルー ND91710 Sサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 39分に出品され03月25日 05時 39分に終了予定です。即決価格は13,684円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Thank you for browsing. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



【商品】 THE NORTH FACE ノースフェイス バルトロライト ダウンジャケット ブルー ND91710 Sサイズ メンズ アウター 秋冬



【サイズ】

肩幅：45㎝

着丈：64㎝

身幅：48㎝

袖丈：60㎝



（素人採寸です。多少誤差はご容赦ください。）





◆購入元◆



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



全て鑑定済み商品です



【状態】

外観及び内側ともに多少の使用感はございますが、比較的綺麗な保存状態でまだまだ余裕を持ってお使いいただける商品となります✨



詳細はお写真にてご確認くださいませ。



その他日常の使用に際する大きく目立つ難はありません。

自宅保管品のため、完璧品をお求めの神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

細かい方や、神経質な方、中古商品に慣れてらっしゃらない方はお控え下さいませ。





御覧頂きまして誠にありがとうございます。

下記の注意点をお読み頂ければ幸いです。



◆お写真に写っている小物は撮影用小物となりますので付属致しません。ご了承ください。



◆正規品のみの出品になりますのでご安心くださいませ。



◆主に中古品をメインの出品になる為、状態相違等が生じる場合がある事ご理解くださいませ。



◆良く検討頂いた上でご購入頂き、ご購入後のキャンセルはご遠慮下さい。



◆なるべく忠実に写真を写していますが、撮影環境や画面の色彩などによる若干の色味の違いはご了承下さい。



◆細かい色の相違や数センチの採寸相違なども御座いますので細かい方はお控えください。



最後までお読み頂きまして誠にありがとう御座います！！

お取引終了まで迅速かつ丁寧にできますよう頑張らせていただきます。



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー

カラー···ブルー



モデル名···バルトロライトジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

バルトロライトダウンジャケット

ブルー

ND91710

Sサイズ