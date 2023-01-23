『ルルレモン ダウンジャケット 6【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 13時 04分に出品され05月16日 13時 04分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ交渉ご遠慮下さい。

同梱可能な場合は送料分引かせていただきます。

Lululemon

サイズ6

軽い着心地のジャケットです。

小さく畳んで発送致しますのでご了承下さい。

自身で購入したものではない物も出品しておりますので、購入場所、使用頻度、購入時期等についてはお答えできませんのでご了承下さい。

完璧をお求めの方ご遠慮下さい。

返品には応じかねます。

コメント無しで結構です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ルルレモン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ルルレモン ダウンジャケット 6