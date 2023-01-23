『空気清浄機 dyson ダイソン hot+cool ホット&クール【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 05分に出品され03月28日 04時 05分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品説明■

dyson ダイソン

purifier hot+cool ホット&クール

型番：HP02

カラー：ホワイト シルバー WS





■状態■

使用に伴う小傷は多少ございますが、全体的に目立つ傷や汚れは見られず綺麗な状態でございます。動作も確認済みで問題なく使用できます。

詳細はお写真にてご確認下さいませ。



■付属品■

・リモコン 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン