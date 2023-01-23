『DAIWA PIER39 TECH BACKPACKER DOWN PARKA【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 32分に出品され03月13日 15時 32分に終了予定です。即決価格は17,442円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

適度なハリ感がありながらも、経緯ともに75dのファインデニール糸を使用することでカジュアルな見え方になるように仕上げました。急な天候変化にも対応できる撥水加工。クラシカルな雰囲気を醸し出すポリエステルリップストップ素材を使用したダウンベストです。



1970年代のクライマーダウンベストを彷彿とさせるような発色の良いカラーを採用しつつも光沢が出過ぎないような仕上がりにこだわりました、ブランドの代名詞でもある、サイドに大きく配したボリューミーなマルチポケットがアクセント、タックルボックスやルアーケースなどを持ち運ぶのに便利です。



内側にも大小さまざまなポケットを備えております。着脱可能なフードも完備、収納用のスタッフサック付き。ブランドのアイコンでもある、アームホール部にハンドウォーマーポケットが配されております。



【DAIWA PIER39】

「大自然」と「都会をシームレスに繋ぐ架け橋」

という考えを提案するこのラインは、都市生活を満喫するためのデザインと、フィッシングを楽しむためのアイディアが共存するアパレルコレクション。

これまで培ってきたフィッシングシーンでの経験の中に見出した発想を、日常というフィールドの中でもサポート出来るこだわりが細部にまで表現されている。

釣りという趣向から生まれたリアルクローズが「DAIWA PIER39(ダイワ ピア39)」



参考価格：60,500円（楽天）

size：M（肩幅44 胸囲129 着丈72）

カラー：D.navy

状態：used 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DAIWA

PIER39

TECH

BACKPACKER

DOWN

PARKA