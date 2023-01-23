『Jo Malone Myrrh & Tonka Cologne 香水 50ml【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 13時 16分に出品され03月04日 13時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 総容量···50ml

定価¥21,230



5プッシュほどしか使用しておりません。購入時期は2022年冬頃です。

特徴的なミルラの木々の故郷であるナミブ砂漠の黄金の砂丘。ミルラの樹液が熱風に乗って伝わり、温かいアーモンドと濃厚な甘いバニラのトンカ ビーンズの香りと絡み合います。高貴で官能的、心を酔わせるような香りです。





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ジョマロ ジョーマローン 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジョーマローンロンドン