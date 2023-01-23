『Kirala air Pulizia KAH-132 WHITE 新品未使用品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 21時 22分に出品され03月22日 21時 22分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|キララ
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落札価格24000円
349 入札履歴
終了
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