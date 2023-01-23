『Kirala air Pulizia KAH-132 WHITE 新品未使用品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 21時 22分に出品され03月22日 21時 22分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Kirala air Pulizia KAH-132 WHITE

新品未使用品になります。

住宅関連設備取付け契約時に頂いた品ですが、不用の為出品します。

写真撮影の為一度開封しましたが、完全未使用品になりますので、ご理解頂ける方よろしくお願いします。

新品定価 ¥78000(税込)

価格.com売価 ¥61905〜

寸法、重量は写真を参照願います。

商品関連リンク

https://www.kiralaec.jp/smartphone/detail.html?id=000000000004 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キララ