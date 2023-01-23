『☆美品☆ ARMANI COLLEZIONI アルマーニ ダウンコート 42【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 09時 57分に出品され03月04日 09時 57分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆美品☆ ARMANI COLLEZIONI アルマーニ ダウンコート 42サイズ レディース



・サイズ

着丈:78㎝

袖丈:60㎝

肩幅:60㎝

身幅:40㎝



※多少の使用感はございますが目立つ汚れも無く綺麗なお品物です。



大手リユースショップにて購入のため鑑定済でございます。



中古品になりますのでご理解頂ける方のみご入札願います。



画像をご確認の上ご購入下さい。



細心の注意を払って確認しておりますがキズやほつれ汚れ等の見落としがある場合もございます。



細部まで気にされる方、神経質な方の購入はご遠慮願います。



お使いのモニター等により、写真と実際のお色が若干異なる場合がございますのでご了承下さい。



採寸に関して実際のサイズを採寸し記載しておりますが若干異なる場合もございます。

あくまで目安としてご確認下さい。



0119834 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルマーニコレツォーニ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ☆美品☆

ARMANI

COLLEZIONI

アルマーニ

ダウンコート

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