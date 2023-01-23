『magic stick KIMONO FATIGUE jacket【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 20時 23分に出品され03月10日 20時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ M

肩幅：49cm 身幅：70cm 着丈：67cm

袖丈：62cm

若干の誤差ございます。ご了承ください。



着用回数 5回程



定価約30000円ほど



シルエットはワイドな身幅、太めの袖が美しい落ち感でドレープを演出し、ストリートウェアながらどこかモードの要素が垣間見える独特の表情がポイント。

ブラックカラーの素材には高機能なCOOLMAX®を使用。

吸水速乾、UVカット、冷汗タッチで春夏シーズンには快適な素材である上、ウィンターシーズンには暖かい空気取り込む機能も合わせ持ち、保温効果もあるオールシーズン着用可能な万能アイテム。





ぜひこの機会に



verdy

マジックスティック

supreme

stussy 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マジックスティック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ magic

stick

KIMONO

FATIGUE

jacket