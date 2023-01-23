『パナソニック 加湿機 気化式 ~8畳 ホワイト FE-KFT03-W 未使用品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 13時 24分に出品され04月08日 13時 24分に終了予定です。即決価格は10,465円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 省エネ：1日使っても電気代はわずか約2.4円

静音運転：強運転でも静音34dB

さらに明るさ控えめボタン搭載で寝室・子ども部屋にも便利

長寿命加湿フィルター：しっかり洗えて汚れが落とせるから10年交換不要。

高さ295×幅305×奥行き190mm



【状態・付属品について】

こちらの商品は、外箱無しの付属品完備未使用品です。



★★商品状態★★

ユーズド品です。

本体未使用品。

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《購入優先》

先にコメントを頂いていた場合(専用など)でも、後から即購入希望の方がいらした場合は、即購入者様が優先とさせていただきます。



《配送》

送料込。

※商品動作確認後、受取評価をお願い致します。



⚠️注意事項⚠️



□商品状態確認はしておりますが、汚れを見落とす場合もあります。また、使用頻度や年数に関するお問い合わせはお譲り品の為、わかりかねません。予めご了承ください。



□ユーズド品は使用感等を含めた価値にご理解頂けた上でのご購入をお願いします。(ジャンク品を含む)

尚、商品到着後の返品・クレームは以上の注意事項を承諾して頂いたという事なので、現状渡しとなります。あらかじめご了承ください。但し、初期不良(通常使用が出来ない"明らかな"動作不良)がある場合は、例外として商品到着から2日以内の受取評価前のご連絡に限り対応致します。



管理No. E08F9NCRC7

加湿タイプ...気化式 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック