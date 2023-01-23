『パナソニック 加湿機 気化式 ~8畳 ホワイト FE-KFT03-W 未使用品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 13時 24分に出品され04月08日 13時 24分に終了予定です。即決価格は10,465円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|パナソニック
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新品未開封 無印良品 超音波アロマディフューザー 加湿機能付 販売終了品
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落札価格10465円
151 入札履歴
終了
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