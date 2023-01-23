『新品！未使用！加湿空気清浄機 SHARP KI-RX70-T BROWN【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 22時 13分に出品され03月16日 22時 13分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用！！2022年製 シャープ

加湿空気清浄機 KI-PX70-T





カラー...ブラウン

タイプ...加湿空気清浄機

最大適用床面(空気清浄)...10畳～20畳未満

最大適用床面積(加湿空気清浄)...10畳～20畳未満

除菌機能...除菌機能あり

PM2.5対応...PM2.5対応あり

花粉モード...花粉モードなし

タンク容量...3L～4L未満

タイプ···加湿空気清浄機

最大適用床面(空気清浄)···30畳～40畳未満

除菌機能···除菌機能あり

PM2.5対応···PM2.5対応あり

花粉モード···花粉モードなし



保証書無し



SHARP KI-RX70-T BROWN

#シャープ

#SHARP#空気清浄機#加湿器#加湿器空気清浄機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ