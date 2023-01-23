『テンデンス スワロフスキー 腕時計【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 13時 28分に出品され04月16日 13時 28分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 東京のビームスで限定モデルに惹かれて購入したものです。

旅行に一度と結婚式の二次会に一度、その他普段に３回ほど着けたのみで大切にしまってありました。

しまっている間に電池が切れたのでそのまま使わずに引き出しの中でした。

使用頻度は少ないのでとても良い状態だと思います。



スワロフスキーがなぜかひとつ変色しています。（写真８枚目）

ベルトの裏を撮影するためにベルトを広げたところ、裏のレザーが少し剥がれてしまいました。（写真９、10枚目）

スワロフスキーの変色は近くでよく見ないとわからない程度だと思いますし、ベルトの裏は着用時全く見えないので問題ないかと思いますが気になさる方はご遠慮ください。ユーズドにご理解いただける方に。



定価７万円ほどでした。

カラー···ベージュ

５気圧防水

レザー

説明書つき 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ テンデンス スワロフスキー 腕時計