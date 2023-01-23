『Nike Air Jordan 1 Low Golf Pine Green【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 21時 55分に出品され04月28日 21時 55分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ゴルフ>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27.5cm
|ブランド:
|ナイキ
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落札価格13300円
777 入札履歴
終了
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