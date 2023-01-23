『Nike Air Jordan 1 Low Golf Pine Green【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 21時 55分に出品され04月28日 21時 55分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Air Jordan 1 Low Golf "Pine Green"

ナイキ エアジョーダン1 ロー ゴルフ "パイングリーン"



購入先:NIKE

サイズ:27.5cm

状態:新品、未使用、試着なし

付属:変え紐

仕様:防水

環境:タバコ、ペットなし

発送:購入日〜翌日



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※靴箱も商品の一部と認識しております。靴箱に緩衝材(プチプチ)を巻いたうえで段ボールに入れて丁寧に発送致します。



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こちら重複当選により出品しております。



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#完売品 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ