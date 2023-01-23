『特価★超美品★N.HOOLYWOOD（エヌハリウッド）コート★お値下げ不可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 17時 50分に出品され03月07日 17時 50分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

N.HOOLYWOOD（エヌハリウッド）



【サイズ】

表記サイズ：36

★36だとSになりますが、身長176cmで普段L〜XLを着ている私が試着してちょうど良いサイズでしたので、サイズの許容範囲が広い品だと思います。



【素材】

表地:ウール100%

別布:ポリエステル100%

裏地:キュプラ60% ポリエステル40%



購入後1度しか着用しておらず、ほぼ新品同様の良品です。

裏地にオレンジのボタンがあり、アクセントとして効いてます。

（スペアの黒ボタンも付属） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: エヌハリウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 特価★超美品★N.HOOLYWOOD（エヌハリウッド）コート★お値下げ不可