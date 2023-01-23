『貴重サイズ BALENCIAGA Tシャツ XS 【美品】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 15時 32分に出品され03月19日 15時 32分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 希少品 最高級 Balenciaga バレンシアガ Tシャツ フロントプリント ロゴプリント ブラック ゴールド BBロゴ 大きめ XS Mサイズ相当 黒(200)





■商品詳細

バレンシアがの王道デザインの一品でございます

ちょっと贅沢にコーディネートを楽しみたいあなたにぴったりのお品となっております

この機会に是非。



サイズ（cm）

■表記サイズ

・肩幅約55cm

・身幅約58cm

・着丈約76cm

・袖丈約25cm



※平置き採寸です。誤差がある場合があります。





●状態



目立つダメージは無いですが、襟元など汗染みや色落ちしている箇所はあります。

ただ、まだまだ気持ち良くお使い頂けます



確実正規品なので鑑定後の受け取り可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 貴重サイズ BALENCIAGA

Tシャツ XS

【美品】