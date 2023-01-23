『✨美品✨《38》フラジール アンゴラ ブルーフォックス 羊毛 暖か ロングコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 08分に出品され03月27日 00時 08分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨*・゜゜・*:.。..。.:*・・*:.。. .。.:・* ・*:.✨



✨#ShopTAKE✨

♡いろんなお洋服そろってます！

ぜひご覧下さい♪



☀️プロフィールもご覧下さい☀️



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❤️ご覧頂きありがとうございます╰(*´︶`*)╯♡

F-136



♡ブランド♡フラジール



♡カラー♡ベージュ



♡素材♡ お写真をご覧下さい♪



♡サイズ♡38 《M相当》



♡平置き寸法♡

着丈/ 87cm

肩幅/ 44cm

身幅/ 45cm

袖丈/ 58cm



♡素人採寸の為誤差はご容赦ください。



♡商品説明♡

オシャレで大人っぽいロングコートです✨



襟部分のファーは取り外し可能です✨

シーンや気分でお楽しみ頂けます❣️



ウエストのベルトもオシャレなポイントになります✨



本体/アンゴラ68％ 羊毛32％

襟部分/ブルーフォックス

裏地/キュプラ



カナリ暖かくおすすめです✨







ʚ❤️ɞ素敵なご縁お待ちしておりますʚ❤️ɞ



他にもレディース,メンズ,ヴィンテージ,大きいサイズ,海外ブランド,希少品,ジェンダーレス,春服,夏服,秋服,冬服,コート,ワンピース,スカート,ユニセックス,スポーツ,タウンユース,セットアップ,古着女子,USED,vintage,セレモニー,キッズ,子供、パーティー,重ね着,かわいい,個性的,流行,アウトドア,フリル,レース,Gパン,Gジャン,セット商品など幅広く取り扱いしています⸜(⃙⃘’ᵕ’⃙⃘)⸝⋆︎*



⭐️お色に関しては主観を記載しております。モニター環境の違い、実際の色、見え方と異なる場合もございますのでご了承ください。



⭐️サイズに関しては製造メーカー、時期によって多少の誤差はございます。実寸を参考にご検討下さい。



⭐️発送は圧縮しての発送となります。

ご了承下さい。



⭐️お気軽にお問い合わせ下さい。

精一杯のご対応を心がけておりますଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡





カラー...ベージュ



着丈...ロング



柄・デザイン...無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フラジール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ✨美品✨《38》フラジール アンゴラ ブルーフォックス 羊毛 暖か ロングコート