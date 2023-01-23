『【美品】ポールスミス ウールカシミア ロングコート サイズ38 ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 11時 15分に出品され04月26日 11時 15分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ポールスミスのチェスターコート

裏地 ターコイズブルー、ブラック、袖部分カーキ

前ボタン 3個

ポケット 左右2個

内ポケット 左右2個

後ろスリット 約30㎝



素材 ウール90% カシミア10%

サイズ 38



身丈 98㎝

身幅 48㎝

袖丈 58㎝（平置き実寸）



カラー ネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ピーエスポールスミス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】ポールスミス ウールカシミア ロングコート サイズ38



ネイビー