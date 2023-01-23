『simフリー♪ SONY Xperia 1 SOV40 AU【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 13時 12分に出品され04月12日 13時 12分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 画面 薄い傷が有ります。使用中気にならない程度です。



背面 薄い傷が有ります。



画面に一部、薄い色ムラが有ります。

白い背景の時以外気にならない程度です。



各種動作問題有りません。

設定より、内蔵電池の状態 良好



端末代金は支払い済みです。

imeiは画像3をご覧下さい。





こちらのスマートフォンは、縦長のディスプレイを搭載しており、2つのアプリを同時に使う際も快適にご使用頂けます♪



カメラは、標準カメラと望遠カメラと広角カメラの3つのカメラを搭載しているので様々なシーンで綺麗な写真が撮影出来ます♪



安心の日本メーカー製のスマートフォンです♪

また、防水にも対応しているので水周りでの使用も安心です♪



AUのスマートフォンですがsimロック解除済みの為、色々なキャリアのsimカードが使用出来ます♪



おサイフケータイにも対応しているのでコンビニや改札口等でスマホをかざすだけで決済出来ます♪

また、便利な指紋認証にも対応しています♪ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー