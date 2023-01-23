『ノースフェイス バルトロ ダウン ジャケット レディース M相当【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 00時 49分に出品され05月07日 00時 49分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ダウン ベスト





【アイテム】



THE NORTH FACE

ノースフェイス

サミットシリーズ

ウィンドストッパー

バルトロ ダウンジャケット

800フィル



ウィンドストッパー

極めて高い透湿性を備えた防風耐水メンブレンです。ソフトでしなやかなファブリックスとして、アクティブなアウトドア活動を楽しむための最高の着心地を提供します。





【カラー】



レッド 赤

ブラウン 茶色





【サイズ】



表記サイズ：S



目安サイズ：ウィメンズ M



※あくまで目安ですので参考程度でお考えください



肩幅：約48cm



身幅：約55cm



着丈：約70cm



袖丈：約47cm ※脇下から



※平置き





【コンディション】 ⇒ B



左ポケット、右袖後ろに汚れありですが、状態は良いです。





S : 新品、未使用

A：比較的綺麗で状態良好な古着

B：多少使用感のある一般的な古着

C：多少ダメージ、汚れがある商品

D：目立つダメージや汚れがある商品



※上記のランクは【古着】という前提の評価になります。



※古着の為、細かな傷、汚れは前提です。細かな事が気になる方は購入をお控えください。



※古着という性質上把握しきれないものもありますのでその点はご理解ください。



※その他、気になる事がございましたら質問下さい。



よろしくお願いいたします。







モデル名···バルトロライトジャケット



モデル···BALTRO LIGHT JKT



素材(詰め物)···ダウン



カラー···レッド



- ブランド: THE NORTH FACE

- サイズ: S

- 色: 赤/ブラウン

- 機能: WINDSTOPPER® 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス バルトロ ダウン ジャケット レディース M相当