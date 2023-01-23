『カナダグースブラックラレーベル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 00時 53分に出品され03月27日 00時 53分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー...ブラック



モデル...MACMILLAN PARKA



ライン...BLACK LABEL



状態はかなり良いです。



※すみませんサイズ登録誤っていました。

正確なサイズはLです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグースブラックラレーベル