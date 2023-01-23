『Prodive Guardian no05 1000m潜水自動巻146800円【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月05日 00時 32分に出品され05月05日 00時 32分に終了予定です。即決価格は38,415円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Prodive Guardian 復刻版日本入荷６本

ムーブメントエタ2824採用

バルト海に潜む魔物

連日の宮古島ダイバー試験

シャウボーグ/ノーティクフィッシュ共通

1000m防水ケースを採用復刻

質実剛健の更にその先へ、ガシガシ使える

超ド級プロシリーズガーディアン復活

人と被らない個性を腕に

潜水防水1000m professionalサファイアガラス厚4mmの凄いヤツ

ケース径は45mmと潜水能力を高め、逆回転防止ベゼル

は潜水艦ハッチを思わせる山型2ピース構造

世界に5個しかございません

竜頭は手袋をしていても回しやすいラッパ型ねじ込み式

ねじ込み浸水部には品質確認を含めた スカル マークが刻印(竜頭、裏蓋)

スカルは永遠性や挑戦復活象徴。prodiveでは重要な部分に装着時確認を含めスカルを創業から刻印

■精巧で廉価なドイツ時計を目指して

ケース、竜頭、バックケース、サファイアグラス、バックル、本革耐水性水牛極厚バンドに至るまで全てプロ仕様。ムーブメントは汎用商用eta2824を使いチューニング

オリジナル設計パーツを１個１個丁寧に製造。

Prodiveブランドで潜水性能が最も高いGuardianを復刻

ブランド

1961年ドイツリンテルンで設立。2022年から製造はマイスターアート ,防水試験はプロダイブが担当

2006年ドイツ連邦軍空軍の将校Jrgen氏からの依頼によりMEISTERARTを完成

同年海に面する街wismarで潜水計測用機械式時計prodiveが誕生。1000m防水ケース発表

このようにその専門機関依頼による依頼実績の製品を商品化。質実剛健なつくり。保証書、簡易説明書、修理連絡先、専用ケース付

掲載雑誌 ドイツプロダクツ

世界限定10本日本6本

■Prodive by Meisterart 2年保証

■ムーブ: meisterart mod 2824

■精度 自動巻平置精度は+-20秒以内 28800振動

■リューズ：ラッパ型ねじ込み竜頭1000ｍ防水

■ケース径 シャウボーグケース45ｍｍ、ケース厚16mm 実測ラグ幅24mm

316Lステン

■ガラス:4mm厚サファイア

■文字盤色：ブラックスーパールミノバ夜光

■ベゼル:2ピース構造逆回転防止ベゼル

■ベルト水に強いバッファロー極厚本皮、刻印

■購入後の修理 当店で可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ Prodive

Guardian

no05

1000m潜水自動巻146800円