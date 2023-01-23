『新品12万DONDUPハーフトレンチコート48ステンカラーcマッキントッシュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 21時 37分に出品され03月21日 21時 37分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき有難うございます。



ブランド : DONDUP italy(ミラノ)

マッキントッシュモデルのステンカラー/トレンチコートです。



サイズは48で、

日本でのL からMサイズあたりです。



着丈 101 袖丈65 (ベルトで絞れます)

身幅55.5 肩はラグラン。

総裏地、内ポケット2箇所。





最近のモデルなので、やや余裕もある作りで、

ボトムは細身でも太めでもあいます。



定価は¥122000



素材 表地 ウール(羊毛)、ポリエステル

裏地 ポリアミド、ビスコース



中綿ではありませんが、裏地もしっかりしているのと、サーフェスはちゃんと厚みのある素材なので、ある程度暖かく、インナー調節で3シーズン使用いただけます。



お色はグリーン系、

ガンクラブチェックはグレー、エンジ、ネイビー、グリーンの色から成っており、

遠目から見るとカーキ系に見えますので、

背面のカモフラ柄と一体感があります、



そのため、ミリタリーベストなんかと合わせていただくのも面白いです！



当方はebayで¥68000くらいで購入。



DONDUPは、レザーアイテムだと20万くらいしますので、

価格帯や作りも非常にしっかりとしたデニムブランドです。





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カラー···グリーン

柄・デザイン···チェック

素材···ウール

フード···フードなし

襟···スタンドカラー

季節感···春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品12万DONDUPハーフトレンチコート48ステンカラーcマッキントッシュ