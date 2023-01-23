プロジェクターランプ ホームシアター テレビ EC.J0300.001-L02 Lutema EC.J0300.001-L02 Acer L【コストコ お買い得】

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プロジェクターランプ ホームシアター テレビ 海外 輸入 EC.J0300.001-L02 Lutema EC.J0300.001-L02 Acer LCD/DLP Projector Lamp (Premium)

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商品名（自動翻訳）：ルテマ EC.J0300.001-L02 エイサー LCD/DLP プロジェクター ランプ (プレミアム)

型番：EC.J0300.001-L02

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商品説明（自動翻訳）：EC.J0300.001を置き換えます - Lutema Philipsの交換用ランプは最適な明るさを提供し、DLPプロジェクタ用の最長寿命の交換用ランプです。次のプロジェクタと互換性があります。モデル：業界で最高品質の規格を満たすために、北米のMI Technologies、Inc.によって製品が認定されています。最適な明るさと寿命のために - "Philips Inside"交換ランプを選択してください。 1